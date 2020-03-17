İbrahim Kalın'dan yeni koronavirüs açıklaması broşür paylaştı
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs salgınına ilişkin, "Tedbirleri uygularsak mücadelemiz başarılı olur. Rehavet ve panik yok. Tedbir, tedbir, tedbir" dedi.Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs riskine karşı 14 kuralın yer aldığı broşürü paylaştı.
Kalın, bu günlerde 14 kuralın unutulmaması gerektiğini belirterek, "Özenle uygulayalım ve herkesi uyaralım. Tedbirleri uygularsak mücadelemiz başarılı olur. Vaka sayısının artmaması tedbirleri hep birlikte titizlikle uygulamamıza bağlı. Rehavet ve panik yok. Tedbir, tedbir, tedbir" ifadelerini kullandı.
Korona günlerinde bu 14 kuralı unutmayalım, özenle uygulayalım ve herkesi uyaralım.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 17, 2020
Tedbirleri uygularsak mücadelemiz başarılı olur.
Vaka sayısının artmaması tedbirleri hep birlikte titizlikle uygulamamıza bağlı.
Rehavet ve panik yok.
Tedbir, tedbir, tedbir. pic.twitter.com/jPouKZKW1g
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