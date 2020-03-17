Galatasaraylı Ozornwafor karantina altında

Galatasaray'ın sezon başında Almeria'ya kiraladığı 20 yaşındaki Valentine Ozornwafor, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı. Ozornwafor Ülkedeki durumu ve yaşadıklarını büyük bir üzüntüyle ifade etti.

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Galatasaray'ın sezon başında İspanya'nın Almeria'ya kiralık olarak gönderdiği Valentine Ozornwafor, Corona virüs nedeniyle tüm takımın kişisel karantina altında olduğunu açıkladı.

"İspanya'da durumlar zor"

Genç oyuncu, korona virüs sebebiyle bütün takımın kişisel olarak karantinada olduğunu belirttikten sonra, 20 yaşındaki futbolcunun konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda İspanya’da durumlar oldukça zor. Futbola tekrar başlamak istiyorum. Umarım, her şey normale döner ve antrenmanlara, futbola geri dönerim" ifadelerini kullandı.

"Markete gittim, tüm raflar boştu"

İspanya'daki günlük yaşamı da özetleyen Ozornwafor, "Dürüst olmak gerekirse, yaşadığım yerde birkaç süpermarkete gittim ama alacak hiçbir şey yoktu. Tüm raflar boştu, her şey satın alınmıştı. Gerçekten üzüntücü verici şeyler yaşanıyor." diyerek sözlerini noktaladı.