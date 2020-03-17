Beşiktaş'a Corona virüs şoku! İki isim idmana çıkmak istemedi

Beşiktaş'ı koronavirüs huzursuzluğu vurmaya başladı. Kartal'da Tyler Boyd ve N'Koudou'nun yoğun çabalar üzerine idmana çıkarılabildiği paylaşıldı.

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Beşiktaş'ta Corona virüsün açtığı yara yetmiyormuş gibi birde huzursuzluğu yaşanıyor. Takımın ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd ve Fransız yıldızı N'Koudou'nun, virüs sebebiyle dünkü idmana katılmak istemediği ortaya çıktı. İkilinin, teknik ekip ve diğer takım arkadaşlarının yoğun çabası sonrasında ikna olup antrenmana çıktığı bildirildi.

Maçlara devam edilmesi panik yaşatıyor

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'la önceki akşam Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele sonrasında yönetimle görüşen bazı yabancı futbolcuların, Avrupa'nın birçok bölgesinde karşılaşmaların tatil edilmesine rağmen Türkiye'de maçların devam edilmesi konusunda yaşadıkları paniği direkt olarak aktardığı öğrenildi.





Boyd ve N'Koudou çıkmak istemedi

Özellikle kanat oyuncusu Tyler Boyd'la sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan transfer edilen Fransız futbolcu Kevin N'Koudou'nun, dün virüs sebebiyle Nevzat Demir Tesisleri'ne gitmek istemediği öğrenildi.

Elneny: En güvenli ülke Türkiye

Bu kararlarını teknik ekibe bildiren 2 oyuncuya, takım arkadaşları da sakin olmaya davet etti. Takımın Mısırlı ön liberosu Mohamed Elneny'nin, "Corona virüs konusunda en güvenli ülke Türkiye. Dikkat etmeliyiz ama ek olarak sakin de olmalıyız" diyerek arkadaşlarını sakinleştirdiği ifade edildi.