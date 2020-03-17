HABER /  SPOR
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz

Beşiktaş'a Corona virüs şoku! İki isim idmana çıkmak istemedi

Beşiktaş'ı koronavirüs huzursuzluğu vurmaya başladı. Kartal'da Tyler Boyd ve N'Koudou'nun yoğun çabalar üzerine idmana çıkarılabildiği paylaşıldı.

Abone ol

Beşiktaş'ta Corona virüsün açtığı yara yetmiyormuş gibi birde huzursuzluğu yaşanıyor. Takımın ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd ve Fransız yıldızı N'Koudou'nun, virüs sebebiyle dünkü idmana katılmak istemediği ortaya çıktı. İkilinin, teknik ekip ve diğer takım arkadaşlarının yoğun çabası sonrasında ikna olup antrenmana çıktığı bildirildi.

Maçlara devam edilmesi panik yaşatıyor
Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'la önceki akşam Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele sonrasında yönetimle görüşen bazı yabancı futbolcuların, Avrupa'nın birçok bölgesinde karşılaşmaların tatil edilmesine rağmen Türkiye'de maçların devam edilmesi konusunda yaşadıkları paniği direkt olarak aktardığı öğrenildi.



Boyd ve N'Koudou çıkmak istemedi
Özellikle kanat oyuncusu Tyler Boyd'la sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan transfer edilen Fransız futbolcu Kevin N'Koudou'nun, dün virüs sebebiyle Nevzat Demir Tesisleri'ne gitmek istemediği öğrenildi.

Elneny: En güvenli ülke Türkiye
Bu kararlarını teknik ekibe bildiren 2 oyuncuya, takım arkadaşları da sakin olmaya davet etti. Takımın Mısırlı ön liberosu Mohamed Elneny'nin, "Corona virüs konusunda en güvenli ülke Türkiye. Dikkat etmeliyiz ama ek olarak sakin de olmalıyız" diyerek arkadaşlarını sakinleştirdiği ifade edildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Çavuşoğlu Avrupa'dan gelecek Türklerin sayısını açıkladı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakalar artacak okul tatili uzayabilir
CHP'nin işi gücü halkı panikletmek! Hastane sayısı azmış
Tuna Kiremitçi'den olay koronavirüs iddiası yaşlıları hedef aldığı için...
Koronavirüs için 'Sürü bağışıklığı' beklenmeyecek, herkes için test yoluna gidilecek
Bakın böyleleri de var! Koronavirüs simsarlarına inat ürünlere indirim yaptılar
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüste 14 gün kuralı çalışanların yıllık izininden mi düşecek ?
Galatasaraylı Ozornwafor karantina altında
Pentagon duyurdu! ABD Savunma Bakanı Mark Esper karantinada
İbrahim Kalın'dan yeni koronavirüs açıklaması broşür paylaştı
Afyonkarahisar'da otobüs yolcularla birlikte yan yattı
Burak Akkul nereli nerede yaşıyor eşi son durumu anlattı
Yorumlar 1 yorum