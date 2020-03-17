Ahmet Nur Çebi: Para konuşulacak vakit değil

Koronavirüs futbol kulüplerine de maddi açıdan büyük yara açtı. Daha öncesinde maddi sıkıntılarla boğuşan Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Nur Çebi içinde bulunulan durumu konuştu.

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Corona virüs salgını nedeniyle liglerin seyircisiz oynanması, kulüp gelirlerinin iyice dibe vurmasına neden oldu. Maçların tamamen ertelenmesi ihtimali, gelirlerin iyice sıfırlanmasını da gündeme getirecek. Bu durumda kulüpler zaten ödeme güçlüğü yaşadıkları sporcularının maaşlarını karşılama konusunda daha büyük sıkıntılara düşecek.

Başkan, dünyanın içinde bulundu zorluğu hatırlattı

Maddi zorluklarla boğuşan kulüplerin başını tutan Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi içinde bulunulan durumu değerlendirdi. Çebi, şu anda dünyanın içinde bulunduğu durumun zorluklarını hatırlatıp, ekonomik meselelerin ön plana çıkmasından rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Beşiktaş başkanı Çebi'nin açıklamaları şöyle:

Dünyanın başına büyük bir bela gelmiş. Varsa para veririz, yoksa veremeyiz. Bize önceden de para gelmiyordu, şimdi gelmiyor. Bizim için değişen bir şey yok. İnsanın sağlığı, sihati önemli. Bunlar basit şeyler değil. Her birimiz mücadele verip, katlanacağız ve sabırlı olacağız. Bu dönem para konuşulacak dönem değil. Gelir, gider, borç konuşulacak dönem değil. Önce milletin ve dünya insanlarının sağlığı.

Kartal'ın yardım kampanyası da ertelendi

Mali zorlukların tavan yaptığı bu dönemde kulüplerin bankalarla yaptığı finansal anlaşmalar, ellerini bir nebze olsun rahatlatıyor. Ancak bankalar kulüp gelirleri düştüğü için tahsilat güçlüğü yaşayacak gibi görünüyor.

Beşiktaş yönetiminin mali zorlukları aşmak için bir çare olarak düşündüğü yardım kampanyası da virüs salgını nedeniyle zora girdi. Bugün Başkan Çebi’nin de katılımıyla yapılması planlanan ‘Destek Kampanyası’ tanıtım toplantısı ileri bir tarihe ertelendi. Beşiktaş, bu kampanyadan ekonomik açıdan nefes alma hesabı yapıyordu.