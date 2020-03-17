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Bakan Çavuşoğlu Avrupa'dan gelecek Türklerin sayısını açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3 bin 614 Türk vatandaşının 9 Avrupa ülkesinden bu gece yarısına kadar getirileceğini ifade etti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde meydana gelen 47 vakadan Koronavirüsle (Covid-19) ilgili açıklamalarda bulundu.

3 bin 614 Türk vatandaş başvurdu
Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan dönmek için 3 bin 614 vatandaşın başvurduğunu belirten Çavuşoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''3 bin 614 vatandaşımız dönüş için başvurdu. 3 bin 614 Türk vatandaşı 9 Avrupa ülkesinden bu gece yarısına kadar getirilecek. THY'nin 34 seferiyle getirilecek 3 bin 614 vatandaş, İstanbul ve Kocaeli'deki yurtlarda 14 gün boyunca karantinaya alınacak.''

İlave 3 uçak daha ayarlandı
Çavuşoğlu ayrıca, İngiltere'den dönmek isteyen öğrenci ve vatandaşlarımız için ilave 3 uçak daha ayarlandı ve o son uçaklar da ülkemize gelmiş olacak.'' dedi.

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