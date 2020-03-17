Tuna Kiremitçi'den olay koronavirüs iddiası yaşlıları hedef aldığı için...

Yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi, koronavirüs yaşlıları hedef aldığı için dünyanın alarma geçirildiğini öne sürdü ve gerekçe olarak da dünyayı yönetenlerin yaşlı olmasını gösterdi.

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Müzisyen ve yazar Tuna Kiremitçi'den olay olacak bir koronavirüs (Covid-19) iddiası geldi. Dünyada bu kadar ciddi tedbir alınmasının ve alarm seviyesinin yüksek tutulmasının nedeninin koronavirüsün daha çok yaşlıları öldürmesi olduğunu iddia eden Tuna Kiremitçi, "Yani dünyayı yönetenleri vuruyor da ondan" dedi.

Koronavirüs yazılımı değiştirdi, yaşlılara hile yaptı da ondan...

Savaş gibi daha çok gençleri vuran virüslere karşı dünyayı yönetenlerin vurdumduymaz davrandığını belirten Tuna Kiremitçi, "Her savaşın yazılımı aynıdır: Gençler savaşır, yaşlılar kazanır. Corona bu sistemde “bug” yarattı. Bütün panik bundan." ifadelerini kullandı. "Bug yapmak" genel anlamda "cheat" yani hile yapmak anlamında kullanılıyor.

İşte Tuna Kiremitçi'nin Twitter hesabından yaptığı o paylaşımlar ve tepkiler...