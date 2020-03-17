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Yok artık! 50'ye yakın koronavirüs hastası kaçtı!

AFGANİSTAN 'da herkesi şoka uğratan bir olay yaşandı. Tüm dünyada büyük paniğe neden olan koronavirüs salgını, sorumsuzca hareketler yüzünden insanları daha da gergin hale getiriyor. Son olarak Afganistan'da 50'ye yakın koronavirüs hastasının, tedavi gördükleri alandan kaçtıkları belirtildi.

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Afganistan'ın batısındaki Herat şehrinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan bazı hastalar hastaneden kaçtı.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, aralarında koronavirüs tanısı konulan hastaların ve koronavirüs olduğundan şüphelenilen bazı kişilerin yer aldığı en az 48 kişi Herat şehrindeki hastaneden kaçtı.

Kaçan kişilerin yakalanarak yeniden karantina altına alınması için çalışma başlatıldı. Resmi rakamlara göre Afganistan'da koronavirüs tanısı konulan 21 kişi bulunuyor.

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