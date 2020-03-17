Benzin fiyatlarına 7 kuruşluk zamdan sonra bugün indirim haberi geldi

Benzin fiyatlarına indirim haberi geldi. Yeni indirim dün yapılan 7 kuruşluk zamdan sonra fiyatları daha da aşağı çekecek.

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Akaryakıt ürünlerinden benzine düşen petrol fiyatları nedeniyle indirim geliyor. Benzin indirimi bu gece yarısından itibaren geçeli olacak. İndirim tutarı ise 25 kuruş oldu.

Dün benzin fiyatlarına 7 kuruşluk bir zam yapılmıştı. Bu zamla benzinin litresi İstanbul'da 5,53'ten 5,60 liraya İzmir'de 5,63'ten 5,70 liraya yükselmişti. Şimdi indirimle birlikte benzinin litresi İstanbul'da 5.25'e, İzmir'de 5.45'e inecek.

Motorine yine indirim yok

Motorin fiyatlarına ise indirim gelmedi. Daha önce yapılan 2 büyük indirimden sadece biri motorine yansıtılmıştı. Benzin fiyatları indirimler sonrasında motorinden daha ucuz hale geldi. Motorinin litresi Ankara'da 5,74; İstanbul'da 5,67; İzmir'de ise 5,75 liradan satılıyor.