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Benzin fiyatlarına 7 kuruşluk zamdan sonra bugün indirim haberi geldi

Benzin fiyatlarına indirim haberi geldi. Yeni indirim dün yapılan 7 kuruşluk zamdan sonra fiyatları daha da aşağı çekecek.

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Akaryakıt ürünlerinden benzine düşen petrol fiyatları nedeniyle indirim geliyor. Benzin indirimi bu gece yarısından itibaren geçeli olacak. İndirim tutarı ise 25 kuruş oldu.

Dün benzin fiyatlarına 7 kuruşluk bir zam yapılmıştı. Bu zamla benzinin litresi İstanbul'da 5,53'ten 5,60 liraya İzmir'de 5,63'ten 5,70 liraya yükselmişti. Şimdi indirimle birlikte benzinin litresi İstanbul'da 5.25'e, İzmir'de 5.45'e inecek. 

Motorine yine indirim yok

Motorin fiyatlarına ise indirim gelmedi. Daha önce yapılan 2 büyük indirimden sadece biri motorine yansıtılmıştı. Benzin fiyatları indirimler sonrasında motorinden daha ucuz hale geldi. Motorinin litresi Ankara'da 5,74; İstanbul'da 5,67; İzmir'de ise 5,75 liradan satılıyor.

PETROL FİYATLARI 30 DOLARIN ALTINI GÖRDÜ

Bugün Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 30,40 dolardan işlem görüyor. Dün 32,98 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 29,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,61 artışla 30,40 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 29,77 dolardan alıcı buldu. Brent petrol fiyatları son 4 yıldır dün ilk defa 30 doların altını test etti. Brent petrolde teknik olarak 30,70 ile 32 dolar aralığının direnç, 28,80 ile 27,20 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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