HABER /  GÜNCEL
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz
ADV Evinizi Taçlandıracak Yenilik Fırsatı!

Alevlerin içine dalıp minik kızını kurtardı

KARS'ın Susuz ilçesinde, sobadan çıkan yangında alevlerin arasında kalan 3 yaşındaki Esin Irmak'ı, alevlerin arasına dalan annesi Sevilay Yarıcı (30) kurtardı.

Abone ol

Susuz'da, sobadan çıkan yangında alevlerin arasında kalan 3 yaşındaki Esin Irmak'ı, annesi Sevilay Yarıcı (30) kurtardı. Alevlerin arasına dalıp, minik kızının kurtaran 5 çocuk annesi Yarıcı yaşadığı korku dolu anları, "Bahçede çamaşır asıyordum. Evin ateş alıp yandığını gördüm. Evde yalnız olan kızım 'anne' diye bağırıyordu. Hiç düşünmeden alevlerin arasına girip, çocuğumu çıkardım" diye anlattı.

Anne kızını kurtardı polisler tesadüfen yardıma geldi

Susuz'un İstiklal Mahallesi'nde 5 Mart Perşembe günü öğle saatlerinde yaşanan olayda, baba Selçuk Yarıcı (46), 5 çocuğu ile eşini bırakıp, iş bulmak için İstanbul'a gitti. Anne Sevilay Yarıcı da 4 çocuğunu okula gönderdi. En küçük kızı Esin ile evde kalan anne, yıkadığı çamaşırları asmak için bahçeye çıktı. Bir süre sonra evden dumanlar yükseldiğini gören anne, Esin'in "Anne" diye çığlık attığını duydu. Başörtüsünü ağzını ve burnunu kapatacak şekilde maske yapan Sevilay Yarıcı, alevler içinde kalan eve girdi. Kızını alıp, dışarı çıkardı. Tesadüfen olay yerinden geçen polis ekibi, anne ve kızının yardımına koştu. Polisler Esin'i alıp, hastaneye götürürken ihbarla gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ancak ev tamamen yandı. 

'Tek sevincim kızımın kurtulması'

Vücudunun büyük bölümde yanıklar oluşan Esin, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedaviye alındı. Irmak'ın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Kızının başucundan ayrılmayan anne Sevilay Yarıcı, "Kızımın yandığı odaya girdiğimde soba ve borular devrilmişti. Nasıl olduğunu anlamadım. Allah kimseye o anları yaşatmasın. Canımı düşünmeden alevlerin arasına girip, yavrumu çıkardım. Çok şükür sağlık durumu iyi. Yaşanan bu olaydan sonra eşim geri döndü. Şimdi 4 çocuğumla birlikte yakınlarımızın yanına yerleşti. Eşyalarımızın tamamı yandı. Çocuklarımızın eğitimi için ineklerimizi de satmıştık. Eşim iş de bulamadı. Buradan çıkıp gitsek bile bir evimiz yok. Tek sevincim çocuğumun kurtulması oldu" diye konuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Rapor ve reçete düzenlemesi! Bakan Selçuk koronavirüs tedbirlerini açıkladı
Son dakika koronavirüs aşısı ilk kez bir insan üzerinde denendi işte o anlar
Dolarda son iki yılın zirvesi! Koronavirüs ekonomileri çökertiyor
Serdar Ali Çelikler Ali Koç'a çağrı yapıp efsane ikiliyi önerdi
Diyanet'in kararından sonra camilerden namazınızı evde kılın çağrısı
İş İnsanı Mübariz Gurbanoğlu FETÖ' üyesi olmak suçundan tutuklandı
ÖNCEKİ HABERLER
Brezilya'da yaklaşık 1350 mahkum koronavirüs önlemleri nedeniyle firar etti
Söylemezsem Olmaz sunucuları kimler oldu 2 yeni isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın limuzini 41 bin 500 liraya satıldı
Ertuğrul Özkök'ün İtalya'da yaşayan mimar arkadaşı neler anlattı neler
17 Mart gecesi neler olacak Cübbeli Ahmet Hoca bela videsou
2020 üç aylar Recep ayı kaç gün sürüyor?
Yorumlar