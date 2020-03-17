Ertuğrul Özkök'ün İtalya'da yaşayan mimar arkadaşı neler anlattı neler

Kononavirüsün merkez üssü haline gelen İtalya tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Roma'da yaşayan Türk mimar Mete İnsari'nin arkadaşı yazar Ertuğrul Özkök'e anlattıkları dehşet verici.

Abone ol

Koronavirüs salgını İtalya'yı teslim aldı. Ölü sayısı 2158'e vaka sayısı 23 bin 73'e yükseldi. Özellikle ülkenin kuzeyinde dramatik görüntüler yaşanıyor. Felaketin boyutları tahminlerin de ötesine geçmiş durumda.

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Roma'da yaşayan Mete İnsari adlı Türk mimar arkadaşının kendisine ağlayarak anlattıklarını köşesine taşıdı.

Artçı sosyal depremleri yaşanacak

“Burada yaşananı, olup biteni anlamak mümkün değil. İtalya tarihinin en dramatik dönemlerinden birini yaşıyoruz.”

“Geçen hafta bir gün içinde 1.5 milyon insan ücretsiz izine çıkarıldı. Yani bu iş burada bitmeyecek. Artçı sosyal depremleri yaşanacak.”

“Toscana’daki otelimizi kapatıp personeli evlerine gönderdik. Çalışanlarımıza moral vermek için oraya gitmek istedim. Gidersin ama dönemezsin dediler.”

"Apartmanlarda içler acısı sahneler yaşanıyor."

“Roma’da evlerin çoğunda balkon yok. Hayatları sokakta geçen insanlar evlerinin içine hapsedilmiş gibi. Apartmanlarda içler acısı sahneler yaşanıyor.”

"İnsanlar günün belli saatlerinde apartmanlarının merdiven önlerinde toplanıyor. Yalnız yaşayan çok sayıda insan var. Birbirlerine, ‘Yarın burada bizi görmezseniz, hemen acil yardımı arayın’ diyorlar.”

İnsanların yalnız, tek başına öldükleri haberleri doğru

“Burada önlem almakta biraz gecikildi. Hastaneler hazırlıksızdı. İnsanların yalnız, tek başına öldükleri haberleri doğru. Çok dramatik sahneler yaşanıyor. Geçen günlerde bir toplantı için gittiğim büyük bir otel şu sıralar hastaneye çevriliyor. İnsanları kapalı salonlarda, devlet binalarında tedavi etmeye çalışıyorlar.”

Ne olur bu ciddiye alın. Yoksa çok geç oluyor

“Bu iş çok ciddi. İtalya’da bu trajediyi yaşayan biri olarak söylüyorum. Bu tehlike sandığınızdan çok daha ciddi. Türkiye’den, özellikle memleketim İzmir ve civarından gelen görüntülere bakıyorum. Herkes sokakta. Sanki bu işi ciddiye almıyorlar gibi bir görüntü var. Ne olur bu ciddiye alın. Yoksa çok geç oluyor.”