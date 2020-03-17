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Polonya Çevre Bakanı koronavirüse yakalandı

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Bir işçiyle görüşen Michal Wos'a yapılan yeni tip koronavirüs testi, pozitif çıktı.

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Polonya Haber Ajansı PAP'a açıklama yapan Çevre Bakanı Michal Wos, virüs bulaşmış bir işçiyle görüştükten sonra test yaptırma kararı aldığını ve testin pozitif çıktığını duyurdu.

Bakan Wos, durumunun iyi olduğunu ve karantina altına alındığını ifade etti.

Önlem alındı

Hükümet Sözcüsü Piotr Muller de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bakanla görüşen kişinin virüs nedeniyle alınan önlemlere tabi olan bir hasta olduğunu aktardı.

4 kişi öldü

Öte yandan Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı 159'a, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

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