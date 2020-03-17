Corona virüs aşısı test edilmeye başlandı! Trump'tan açıklama var

Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilen aşı, 4 kişi üzerinde test edilmeye başlandı. ABD Başkanı Donald Trump, "Bu tarihte en hızlı geliştirilen aşılardan biri'' dedi.

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ABD'nin Washington eyaletinde bugün klinik ortamda ilk aşı denemeleri başladı. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin AP'ye dayandırdığı habere göre, dDeney kapsamında aşı 4 kişi üzerinde test edilmeye başlandı.

Herhangi bir risk ile karşı karşıya olmadı

Aşının ilk denendiği kişinin adı açıklanmazken, 43 yaşında iki çocuk annesi bir kişi olduğu ve testlerde yer alan kişilerin herhangi bir risk ile karşı karşıya olmadığı bilgisine yer verildi. Bilim insanları virüsün genetik kodlarının değiştirildiğini ve bu yüzden deneyde yer alan kişilerin corona virüse bağlı bir sağlık sorunu yaşamayacağı bilgisinin altını çiziyor.

45 gönüllü denek

Önümüzdeki günlerde sağlıklı 45 gönüllü denek ile devam edecek olan aşı testlerinin başarıyla sonuçlanması durumunda ilgili federal kurumlardan onay alabilmesi ve halkın kullanımına sunulabilmesi için yetkililer 12 ila 18 ay arasında bir süre öngörüyor.





Trump: Hepimizin kritik rolü var

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da corona virüsle mücadele görev gücü ile basın toplantısı düzenledi. Gelecek 15 gün için halkın izlemesi gereken adımlara ilişkin yeni bir kılavuz yayımladıklarını bildiren Trump, "Virüsle mücadele ederken, virüsün yayılmasını ve bulaşmasını önlemek için hepimizin kritik rolü var." uyarısında bulundu.

''İnsanlar gruplar halinde bir araya gelmekten kaçınmalı''

Trump, genç ve sağlıklı kişiler için virüsün hayati tehlike arz etmemesine rağmen, bu kişilerin virüsün yayılmasında katkıları olabileceğine, bu nedenle de dikkatli hareket etmeleri gerektiğine işaret ederek, "ABD'liler 10 kişiden fazla gruplar halinde bir araya gelmekten kaçınmalı. İnsanlar barlar, restoranlar, yemek yerlerinden uzak durmalı ve mümkünse seyahat etmemelidir." ifadesini kullandı.





"Bu tarihte en hızlı geliştirilen aşılardan biri''

Kovid-19'a karşı aşı denemesinin ilkinin bugün yapıldığını bildiren Trump, "Bu tarihte en hızlı geliştirilen aşılardan biri." dedi.

''Temmuz ya da ağustosu bulabilir''

Trump, salgının daha ne kadar süreceğine dair soruya, "İyi bir iş çıkarırsak uzmanlar, virüsü yenmemizin temmuz ya da ağustosu bulabileceğini kaydediyor. Ne olacağını göreceğiz belki de daha uzun sürer." yanıtını verdi.

"Şu anda ulusal çapta sokağa çıkma yasağı gibi bir düşüncemiz yok"

ABD basınının bugünkü bazı haberlerinde, "Trump yönetimi, ulusal çapta sokağa çıkma yasağı düşünüyor." iddialarına ilişkin ise Trump, "Şu anda ulusal çapta sokağa çıkma yasağı gibi bir düşüncemiz yok. Belki, virüsün yoğun olarak görüldüğü bazı alanlar için bunu düşünebiliriz." ifadesini kullandı.

''Virüs, şu anda dünyanın hiçbir yerinde kontrol altında değil''

Dünkü basın toplantısında, "virüs, tamamen kontrol altında" açıklaması hatırlatılan Trump, "Ben burada yönetimimin virüse karşı attığı adımların kontrol altında olduğunu kastettim, virüsü değil. Virüs, şu anda dünyanın hiçbir yerinde kontrol altında değil." değerlendirmesinde bulundu.