Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınında son durumu açıkladı

TÜRKİYE'deki koronavirüs vakası sayısına ilişkin son dakika bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. Bakan Koca, 'can kaybı olmadığını ancak bunun olmayacağı anlamına gelmediğini' söyledi.

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TÜRKİYE'de koronavirüs vakası ilk olarak geçen hafta ortaya çıkmıştı. Bu haftaya ise artan sayılarla girdik. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca pazar günü son rakamın 18 olduğunu duyurdu. Bugün saat 20.00'de yaptığı basın toplantısında yeni rakamı açıklaması bekleniyordu. Ancak Bakan Koca rakamı açıklamayı ilerleyen saatlere bıraktı. Bakan Fahrettin Koca, test sonucu pozitif çıkan yeni vakalar olduğunu, devam eden analiz çalışmaları nedeniyle toplam sayıyı saat 24.00'den önce açıklayacağını söyledi.

Can kaybı yok ama olmayacağı anlamına gelmez

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından öne çıkan kısım, 'can kaybına' ilişkin soruyla geldi. Bakan Koca şunları söyledi:

-Şu ana kadar can kaybı söz konusu olmadı. Bu olmayacağı anlamına gelmez. Solunum sıkıntısı olan hastalarımız var. Biz vakaların seyrinin dünya örneğinde görüldüğü şeklinde nasıl seyredeceğini biliyoruz. Hızlı bir yayılım içinde olacağını önümüzdeki 2,3 haftanın çok önemli olduğunu biliyoruz.



Fahrettin Koca'nın konuşmalarından satır başları:

-Corona virüs tehlikesine karşı verdiğimiz mücadelede en güçlü ortaklarımızdan birinin siz değerli medya mensuplarını olduğunu belirtmiştik.

Sahte bir belge üretilip yayıldı

Sabah sahte bir belge üretilip yayıldı. Kamuoyuna gizli diye sunuldu. Tümüyle uydurmaydı. Panik duygusaldır akla uygun değildir. Sağ duyulu olmalıyız, akılla hareket etmeliyiz. Tedbir ve panik birbirinin zıttıdır. Normal hayatlarımıza döneceğiz.

Tedbirlere uyarsak hastalığı kontrol altına alabiliriz

Tablo bir salgın tablosudur. Türkiye'deki tablo diğer ülkelerdeki tabloyla özdeş değildir. Pek çok ülke kontrolü kaybetmiş durumda. Artık pozitif tanılardan kaybedilen hasta sanıları öne çıkmaktadır. Tedbirlere uyarsak hastalığı kontrol altına alabiliriz.

Sıkı tedbirlerle bu sorunu aşacağız. Bugün bilim kurulunda alınan yeni öneriler oldu. Bunlarla ilgili birtakım uygulamaları söylemek istiyorum.

Laboratuvar sayımızı hafta sonuna kadar 16'ya çıkaracağız. Kiti ülkenin bütün illerine vererek bunu hızla gerçekleştirmiş olacağız. Test daha fazla şehirde yapılacak, test daha fazla sayıda şüpheliye vakit kaybı olmadan uygulanacak.

5 binin üzerindeki vatandaşımızı gözleme aldık

Umreden gelen 5 binin üzerindeki vatandaşımızı gözleme aldık. 14 gün boyunca gözlem altında tutmuş olacağız.

Devlet tedbirleri olarak bilimsel ve ticari toplantı tüm etkinlikler durduruldu. Bilim kurulumuzun önerisi ilgili bakanlıklarımızın talebi sayın cumhurbaşkanımızın talimatıyla eğlence mekanlarının faaliyetleri de bildiğiniz gibi askıya alındı.

Yasak ülkelere 6 tane ülke ilave edilmiş oldu

Uçuş yasakları bu yasak ülkelere 6 tane ülke ilave edilmiş oldu. İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, İrlanda, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleriyle uçuş yarın sabahtan itibaren yasaklamış oldu. Uçuş yasağı uyguladığımız ülke sayısı 20'ye çıkmış oldu.

Pozitif çıkan yeni vakalarımız var

Toplam hasta sayımız şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var. Bu akşam topluca pozitif çıkan günlük rakamı da sizlere açıklayacağım.

Şimdi mücadelenin yeni safhasındayız. Bizi riskten koruyacak tedbirlerde ciddiyetimiz daha da artmalı.

Vatandaşlarımıza 83 milyon adına uyarı yapmak istiyorum. Türkiye'ye dönmekte ısrarcı olmayalım.