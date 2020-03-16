Erdoğan'dan Beştepe'de koronavirüs zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koranavirüs ile mücadele için Beştepe'de bakanlarında katılımıyla düzenlenecek eşgüdüm toplantısına katılacak.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çarşamba günü koranavirüs ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında eşgüdüm toplantısı yapılacağını duyurdu.

Altun'un paylaşımı şöyle;

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yeni tip Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek ve toplantının hemen akabinde millet-devlet birlikteliğiyle atmamız gereken adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerdir.