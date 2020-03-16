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Antalyaspor, Sivasspor'u mağlup etmeyi başardı

Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında Antalyaspor, evinde konuk ettiği Sivasspor'u Veysel Sarı'nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Sivasspor bu sezon ilk kez bir resmi maçta gol atamadı.

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Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında Antalyaspor sahasında ağırladığı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Antalya Stadyumu'nda seyircisiz oynanan karşılaşmada ev sahibine galibiyeti getiren golü 81. dakikada Veysel Sarı kaydetti. Sivasspor'da Marcelo Goiano kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Sivasspor bu sezon ilk kez gol atamadı
5 büyük lig ve Süper Lig'de bu sezon oynadığı tüm maçlarda gol atan tek takım olan Sivasspor, bu sezon ilk kez bir maçta gol atamadı. Bu sonuçla Antalyaspor 30 puana yükselirken, Sivasspor 49 puanda kaldı. Önümüzdeki haftaAntalyaspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sivasspor ise Denizlispor'u konuk edecek.

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