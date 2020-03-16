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İspanya'da koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti

İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle 309 kişinin hayatını kaybettiğini ve 9 bin 191 yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı.

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avrupa'da en çok görüldüğü ülkelerden biri olan İspanya'da, vaka sayısının9 bini geçtiği bildirildi.

309 kişi hayatını kaybetti
İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 nedeniyle 309 kişinin hayatını kaybettiğini ve 9 bin 191 yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Bu arada Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra'ya yeni tip koronavirüs teşhisi konulduğu aktarıldı.

Parlamento seçimleri de ertelendi
İspanya'da Bask ve Galisya özerk yönetimlerinde 5 Nisan'da yapılması planlanan erken yerel parlamento seçimleri de ertelendi.

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