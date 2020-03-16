Düzce'de iki katlı bir binada doğalgaz faciası yaşandı

Düzce'de iki katlı binada doğalgaz kelimenin tam anlamıyla bomba gibi patladı, yangın çıktı. Patlama sırasında evinde bulunan Vedat Yılmaz'ın cesediyle karşılaşıldı.

Abone ol

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, doğal gaz sıkışması sonucu yaşanan patlama yaşandı, patlama sonrası evde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi.

Akçakoca Osmaniye Mahallesi Başar Caddesi’nde bulunan 2 katlı bir binanın ikinci katında öğle saatlerinde ilk belirlemelere göre doğal gaz sıkışmasına bağlı olarak patlama meydana geldi. Patlamada evin pencere doğramaları yerinden fırlarken, alevler evi sardı. Eve girmeyi başaran itfaiye ekipleri Vedat Yılmaz’ın cesediyle karşılaştı. Vedat Yılmaz’ın cesedi evden çıkarılarak otopsi için Akçakoca Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Akçakoca Belediye Başkanı bölgeye geldi

Yangın sırasında dumandan etkilenen itfaiyecilere ambulansta müdahalede bulunuldu. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz olay yerine gelerek çalışmaları takip etti. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerine gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.