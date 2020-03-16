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Konya'da kavgayı ayırmak istedi tüfekle vuruldu

KONYA'da iki kişi arasında eğlence mekanında tartışma çıktı. Tartışan ikili mekanın dışında da karşılaşınca bu kez kavga etmeye başladı. O sırada kavgayı ayırmaya çalışan A.Ö. pompalı tüfeğin hedefi oldu, ağır yaralandı.

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Konya’nın Akşehir ilçesinde kavga edenleri ayırmaya çalışan bir kişi tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Olay, Akşehir ilçesinde bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, dün gece Mahrukatçılar Sitesi bölgesindeki eğlence mekanlarında eğlenen 39 yaşlarındaki T.B. ile M.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın araya girenler tarafından ayrılmasıyla iki şahıs mekandan ayrıldı.

'Kavgayı ayırayım' derken ağır yaralandı

Dışarıda karşılaşan şahıslar tekrar kavga etmeye başladı. M.Ö. yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkartmak istediği sırada yaşanan arbedede tüfek ateş alarak kavgayı ayırmaya çalışan 40 yaşındaki A.Ö.'yü ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından önce Akşehir Devlet Hastanesine ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kavga edenlerden birinin üzerinden de tabanca çıktı

Olay sonrası T.B.’nin yapılan üst aramasında bir adet tabanca 2 adet mermi ve bir adet şarjör ele geçirildi. Olaya karışan T. B. ile M.Ö emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri Olayla ilgili soruşturma başlattı.

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