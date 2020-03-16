İtalya'da doktorlar 80 yaş üstünü ölüme terkediyor! Korkunç sözler

İTALYA'da koronavirüsle mücadelenin ön saflarındaki doktorlar, hayat kurtaran tedavileri kimlere uygulayıp uygulamayacaklarını seçmek zorunda kaldıklarını söylüyor.

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Yeni koronavirüs enfeksiyonları her gün artarken, barış dönemlerinde daha önce görülmemiş bir baskı altındaki İtalyan sağlık sistemi, hastaları tedavi etmek için yeterli hastane yatağı bulmakta zorlanıyor.

80 yaş üstüyse tedaviyi yapmıyoruz

Ülkenin kuzeyindeki Lombardiya bölgesine bağlı Bergamo'da bir yoğun bakım ünitesini yöneten Dr. Christian Salaroli, 80 ila 95 yaşındaki bir kişi ağır bir solunum rahatsızlığıyla gelmişse büyük ihtimalle tedaviye etmiyoruz" diyor.

Korkunç sözler ama...

Corriere della Sera gazetesine konuşan Salaroli, "Bunlar korkunç sözler ama maalesef doğru. Mucize yaratma girişimlerinde bulunacak durumda değiliz" diye de ekliyor.

En yaşlı nüfusü sahip

Koronavirüs salgını İtalya'da özellikle ölümcül seyrediyor. Son verilere göre yaklaşık 25 bin vakadan 1809'u hayatını kaybetti. Bu, Çin'deki ölümlerin kabaca üçte biri. BM'ye göre İtalya, Japonya'dan sonra dünyanın en yaşlı ikinci nüfusuna sahip. Bu da, virüse yakalandıklarında hastalığı çok daha ağır geçirmelerine neden oluyor.

5200 yoğun bakım yatağı var

İtalya'daki yoğun bakım ünitelerinde 5200 kadar yatak bulunuyor, ancak kış aylarında bu yatakları zaten solunum güçlüğü yaşayan hastalar dolduruyor.

Lombardiya'daki bir hastanede çalışan Dr. Stefano Magnone, şunları anlatıyor:

- "Durum her geçen gün kötüleşiyor. Koronavirüs pozitif hastaları tedavi etmek için yoğun bakımda ve normal servislerdeki yatak kapasitemizin sınırlarına yaklaşıyoruz. Bölgemizde kaynaklarımız tamamen tükendi , hem insan hem de teknoloji anlamında."

Acil servis birden çöktü

Bu hafta başı, Bergamo'daki yoğun bakım doktoru Daniele Macchini'nin anlatımları Twitter'da büyük ilgi görmüştü.

Ekibinin "bir tsunamiyle" karşı karşıya olduğunu ve solunum cihazı gibi tıbbi ekipmanların "altın gibi" değerli olduğunu söyledi.

"Vakalar çoğalıyor. Günde 15-20 hasta geliyor, hepsi aynı nedenle. Testlerin sonuçları peş peşe geliyor; pozitif, pozitif, pozitif. Acil servis birden çöktü."

"Enfekte olan iş arkadaşlarımız akrabalarına da bulaştırdı ve bazı yakınları ölüm kalım savaşı veriyor."