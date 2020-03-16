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İran'da bilanço ağırlaşıyor! Koronavirüs bugün 129 can daha aldı

ÇİN'den sonra en çok etkilenen ülkeler arasında olan İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha yaşamını yitirdi.

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Komşu ülke İran'da bugün 129 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonrası ülkede koronavirüs sebebiyle yaşanan can kaybı toplamda 853'e yükseldi.

Enfekte vaka sayısı 14 bini geçti

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs, Çin ve İtalya'dan sonra en fazla İran'da etkisini gösteriyor. Dünya üzerinde bulunan yaklaşık 170 bin vakanın 14 bini aşkını komşumuz İran'da görüldü. Öte yandan 4 bin 500'ü aşkın insan ise tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

91 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu

Öte yandan, İran'daki Bem Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Abbas Abaszade, 91 yaşındaki en yaşlı koronavirüs hastasının tedavisi sonrası taburcu edildiğini duyurdu. Fars Haber Ajansı'na konuşan Abbaszade, hastanın ismi ve tedavi süreci hakkında bilgi vermedi.

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