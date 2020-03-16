TÜRKİYE'de görülen koronavirüs vakalarında artış olması üzerine Diyanet'ten son dakika kararı geldi. Koronavirüs ile ilgili açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilecek" ifadelerini kullandı.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs önlemlerine ilişkin yaptığı açıklamada ''Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir'' diye konuştu.

Ali Erbaş'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Cuma namazının yanı sıra vakit namazlarının da cemaatle kılınması huşunun değerlendirerek şu açıklamayı yapmaya ihtiyaç duymuştur.

Yeni tip koronavirüs bulunduğu ortamda insanda insana hızlı bir şekilde yayılarak çok kısa bir sürede salgın haline gelmektedir. Ülkemizde vakası sayısının artmaya başlamasıyla birlikte kamu otoritesi tarafından insanların bir araya geldiği organizasyonlar iptal edilmiştir.

"Virüsün yayılma tehlikesi var"

- Yaşanan olağanüstü durum dikkate alındığında cami ve mescitlerde namazların cemaatle beraber kılınmasına devam edilmesi halinde virüsün yayılma tehlikesi vardır. Bu amaçla İslam dini insan hayatını tehlikeye atacak uygulamalara cevaz vermez.

"Cemaatle namaza ara verilecek"

- Yeni tip Corona Virüsün yayılma tehlikesi ortadan kalıncaya kadar Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir. Camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gazetecilerin sorularına dikkat çeken yanıtlar verdi.

Umreden dönen vatandaşların sayısı tam olarak nedir?

Umrecilerimizden hepsi geldi dün itibarıyla. En son gelenler 6 bin kişi civarında idi. Bunlarla ilgili Sağlık Bakanlığımızın vermiş olduğu karar ile karantina uygulaması başladı.

Koronavirüs tespit edilen umreci vatandaşın giriş tarihi ne zamandı?

Kim olduğu ile ilgili bizde bir bilgi yok. Bu konuşları Sağlık Bakanlığımız takip ediyor. Giriş tarihini de şu an ben bilemiyorum.

Şu an Suudi Arabistan’da Türk umreci var mı?

390 civarında şirketlere ait umrecinin bugün buraya intikal edeceğini biliyoruz. Tabi onlar da karantinaya alınacaklar.

Vatandaşlar cuma namazına gitmek isterse ne olacak?

Cemaatle namaz kılınmayacak. Cuma namazı zaten kılınmayacak. Dolayısıyla bir Müslüman kardeşimiz caminin yakınındaysa ferdi olarak camiye gidebilir namazını kılabilir. Camilerde cemaatle namaz kılınmayacak münferiden kılınacak.