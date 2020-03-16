Türkiye'de koronavirüs sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı

Cuma günü işyerleri kapanacak iddiası

Bugün gündeme sosyal medyada yayılan bir 'sahte genelge' iddiası damga vurdu. Ortalığı karıştıran söz konusu belgeye göre cuma günü itibariyle AVM'ler, spor salonları ve 3 kişiden fazla çalışanı bulunan işletmeler kapatılacak. Önümüzdeki hafta itibariyle de süpermarketler sadece 3 gün açık olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca söz konusu iddiaya ilişkin açıklama yaptı. Belgenin sahte olduğunu belirten Bakan Koca, twitterdan şunları yazdı:

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