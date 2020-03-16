Türkiye'de koronavirüs sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı
TÜRKİYE'deki koronavirüs sayısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklama ile duyurdu. Geçen hafta ilk vakanın görülmesinin ardından yeni haftaya çift haneli bir sayıyla girdik. Koronovirüs için hamilelere de izin geldi. İşte Koronavirüsle ilgili son durum.
TÜRKİYE'de koronavirüs vakası ilk olarak geçen hafta ortaya çıkmıştı. Bu haftaya ise artan sayılarla girdik. Ankara'da yurt dışından gelen hacı adaylarının 5'inde koronavirüs tespit edilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son rakamı açıkladı. 12'si yeni olmak üzere Türkiye'deki koronovirüs vaka sayısı 18'e çıktı. Bakan Koca'nın verdiği bilgiye göre hastalardan 2'si ilk vakanın çevresinden. Koronovirüs tanısı konan yeni vakalardan 7'sinin Avrupa ülkelerinden, 3'ünün ise Amerika'dan geldiği açıklandı. Durumun üzücü olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir" dedi.
Cuma günü işyerleri kapanacak iddiası
Bugün gündeme sosyal medyada yayılan bir 'sahte genelge' iddiası damga vurdu. Ortalığı karıştıran söz konusu belgeye göre cuma günü itibariyle AVM'ler, spor salonları ve 3 kişiden fazla çalışanı bulunan işletmeler kapatılacak. Önümüzdeki hafta itibariyle de süpermarketler sadece 3 gün açık olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca söz konusu iddiaya ilişkin açıklama yaptı. Belgenin sahte olduğunu belirten Bakan Koca, twitterdan şunları yazdı:
-Sosyal medya ve Whatsapp’tan yayılan “GİZLİ” belge GERÇEK DIŞIDIR. Panik yaratacağı bilinerek UYDURULMUŞTUR. Güven kaybına yol açarak, 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. DOĞRU HABER, RESMEN YAPILAN AÇIKLAMADIR.
Türkiye'de koronovirüs vakası ilk olarak geçen hafta 11 Mart çarşamba günü ortaya çıktı. İtalya'dan gelen bir yolcunun koronavirüs testleri pozitif çıkınca o ve tüm yakın çevresi karantinaya alındı. 2 gün sonra 13 Mart cuma günü sayı katlanarak arttı ve 5'e yükseldi. Cumartesi günü sayı 6'ya çıkarken yeni haftaya çift haneli rakamla başladık. 15 Mart'ta 12 yeni vaka ortaya çıktı. 16 Mart pazartesi itibariyle toplam vaka sayımız 18...
İGA'dan yeni tip koronavirüse karşı "kırmızı bant" uygulaması
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla havalimanında yolcular arası bekleme mesafesini belirleyen "kırmızı bant" uygulaması başlattı. Sıraya girilen noktalara kırmızı bant çekilerek, yolcuların yakın temasta bulunmalarının önüne geçildi. ''Kırmızı bant" uygulaması ile "sosyal mesafeleşme'' kuralları çerçevesinde yolcuların seyahatleri daha güvenli hale getirildi.