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Antalya'da motosikletiyle kamyonetin altında kaldı

ANTALYA'da motosikletiyle çarptığı kamyonetin altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, motosikletiyle çarptığı kamyonun altında kalan sürücü 43 yaşındaki Ali Ekici hayatını kaybetti.

Kaza, Tosmur Mahallesi D-400 karayolu üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Antalya yönüne giden Okan Y.'nin kullandığı 07 PC 002 plakalı kamyon, aynı yönde ilerleyen Ali Ekici'nin kullandığı 07 US 739 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletten fırlayarak kamyonun altında kalan Ali Ekici, kaskı takılı olmasına rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. 

Kamyon sürücüsü adliyeye sevkedildi

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kamyon sürücüsü Okan Y.'yi gözaltına aldı. Ali Ekici'nin cansız bedeni ise incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kamyon sürücüsünün polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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