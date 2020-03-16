Koronavirüse yakalanan doktor anlattı : Boğulma hissi yaşıyorsunuz

İTALYA'da coronavirüse yakalanan bir doktor süreçte neler yaşadığını anlattı. Doktorun dediğine göre nefes almak istiyorsunuz ama boğulma hissi yaşıyorsunuz.

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Bergamo kentinde görev yapan ve kendisi de virüsü kaptıktan sonra iyileşen 53 yaşındaki Doktor Angelo Vavassori, La Repubblica gazetesine neler yaşadığını şöyle anlattı:

-"Nefes alamamaya başladığımda, karımı ve 4 çocuğumu bir daha görememekten korktum. O zamana kadar, koronavirüs bulaşan başkalarını tedavi ediyordum. Hastalarımın öldüğünü gördüm, virüsün ne kadar agresif olduğunu biliyorum. Bu yüzden, benim için de veda zamanının geldiğini düşündüm.

-Nefes darlığı, soluğunuzu tamamen kesiyor. Nefes alıyordum ama oksijen girmiyordu.

-Solunum kaskında sağır edici bir ses duyuluyor, oksijen akışı sıcak hissediliyor. Terliyorsunuz ve boğulma hissi yaşıyorsunuz. Sonra ise yavaş yavaş nefes alabildiğinizi hissediyorsunuz."

Koronavirüs nasıl etkiliyor?

Resmi adı Sars-CoV-2 olan koronavirüs, nefesle (yakınımızda bir kişinin öksürmesiyle) ya da virüs bulaşmış yüzey ya da yüzümüze temasla vücudumuza giriyor. Virüs önce boğaza, solunum yollarına ve akciğerlere yerleşiyor. Bu bölgeler, uzmanların ifadesiyle kısa sürede "koronavirüs fabrikalarına" dönüşüyor. Buralardan yayılan çok sayıda yeni virüs diğer hücrelere sirayet ediyor. Bu erken aşamada, insanlar hastalık belirtisi göstermiyor. Hatta bazı vakalarda hiçbir zaman belirti görülmüyor.

Koronavirüse yakalanmış olan bir kişinin ciğer filmi

İlk belirti 5 gün sonra

Enfekte olmakla ilk semptomların görüldüğü zaman arasındaki kuluçka dönemi, kişiden kişiye değişiklik göstermekle birlikte ortalama beş gün kabul ediliyor. 10 kişiden sekizi hastalığı hafif geçiriyor.



Ortak belirtiler ateş ve öksürük. Vücutta kırıklık, boğaz ve baş ağrıları görülmesi de mümkün. Ama bunlar görülmeyebilir de. Ateş, bağışıklık sisteminin enfeksiyona tepkisinden kaynaklanıyor. Bağışıklık sistemi, sitokin adlı kimyasallar salgılayarak vücudumuzun diğer bölümlerini uyarıyor. Bu sırada ağrı, acı ve ateş ortaya çıkıyor.

Koronavirüs öksürüğü, başlangıçta kuru oluyor. Bunun nedeni enfekte hücrelerin tahriş olması. Bazı hastalar daha sonra içinde virüsün öldürdüğü akciğer hücreleri olan balgam çıkarmaya başlıyor. Bu belirtiler, yatak istirahati, bol miktarda sıvı tüketimi ve parasetamol ile ortadan kalkabiliyor. Bunun için hastaneye gitmek gerekmiyor. Bu aşama yaklaşık bir hafta sürüyor. Birçok kişi bağışıklık sistemi virüsü yendiği için bu aşamada iyileşiyor. Ama bazı kişilerde durum ağırlaşabiliyor.

Bazı yeni çalışmalar, bu dönemde burun akıntısı gibi soğuk algınlığı belirtilerinin de görülebildiğine işaret ediyor.