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Anti-inflamatuar ilaçlar koronavirüsü ağırlaştırıyor! Parasetamol alın

FRANSA Sağlık Bakanı Olivier Veran, yaygın olarak kullanılan anti-inflamatuar ilaçların koronavirüsü daha da ağırlaştırabileceğini söyledi.

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Bir nörolog olan Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, paylaştığı Twitter mesajında anti-inflamatuar ilaçların koronavirüsü daha da kötü hale getirdiğini söyledi. Bakan Veran, bu ilaçlar yerine parasetamol kullanılmasını önerdi. Attığı twit mesajında şunları yazdı:

-"Anti-inflamatuar ilaçlar almak [ibuprofen, kortizon…] enfeksiyonu ağırlaştırıcı bir etki yapabilir. Ateşiniz varsa parasetamol alın. Anti-inflamatuar ilaçlar kullanıyorsanız, doktorunuza danışın".

Anti-inflamatuar ilaçlar riskli
Uzmanlar, vücudun bağışıklık sistemini zayıflattığı için enfeksiyon hastalıklarında anti-inflamatuar ilaçlar almanın riskli olduğuna dikkat çekiyor. Fransa Sağlık Bakanlığı'nın uyarısında asetamonifen olarak da bilinen parasetamol ilaçların inflamasyonu ağırlaştırmadan ateşi düşürebileceği belirtiliyor. Toulouse Hastanesi'nin Eczacılık Birimi Başkanı Jean-Louis Montastruc, RTL radyosuna "Anti-inflamatuar ilaçlar, ateş veya enfeksiyon varsa komplikasyon riski içeriyor" dedi.

Anti-inflamatuar ilaçlar kortizon, asprin ve ibuprofen türü ilaçlardır. Volteren, apranax ilacı da bu grupta.
Parasetamol Parasetamol, ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahip ilaçlardır. En bilindik olanlar şunlar;
Nurofen, Tylenol, gripin, vermidon,
panalgine, parol, theraflu, aferin, minoset
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