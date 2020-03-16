ABD'de ilk koronavirüs aşısı bugün test ediliyor! Ne zamana hazır olur?

ABD'de geliştirilen bir koronavirüs (Kovid-19) aşısı bugün ilk kez Washington eyaletinde test edilecek. 45 yaşındaki sağlıklı bir kişiye uygulanacak aşının sadece yan etkilerine bakılacak

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Amerikan AP haber ajansının ABD'li hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde, Ulusal Sağlık Enstitülerince fonlanan aşı testinin Seattle'daki Kaiser Permanente Sağlık Araştırma Enstitüsünde yapılacağı ifade edildi.

Testin 45 yaşındaki sağlıklı bir kişiye uygulanacağını aktaran yetkililer, bu kişiye virüs bulaşma riskinin bulunmadığını ve testin sadece aşının yan etkilerini test edeceğini bildirdi.

Aşının geliştirilmesinin sekiz ay ile bir yıl arasında sürebilecek

Yetkililer, koronavirüs salgınına yakalanan hastalarda kullanılacak bir aşının geliştirilmesinin sekiz ay ile bir yıl arasında sürebileceğine dikkati çekti.

Koronavirüs yayılmaya devam ederken birçok ülke aşı geliştirme çabasına girmiş durumda.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 156 binden fazla kişi Çin'in Wuhan kentinde başlayan salgına yakalandı. Kovid-19'a yakalanan 5 bin 800 kişi ise yaşamını yitirdi.

ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 65'e yükseldi

Ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı güncel rakamlara göre, ABD genelindeki koronavirüs vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Ülkedeki 50 eyaletin 49'unda görüldüğü rapor edilen koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı pazar akşamı itibariyle 65'e, vaka sayısı ise 3 bin 485'e yükseldi.

Söz konusu ölümlerin 42'si, virüsün ABD'de ilk görüldüğü eyalet olan Washington'dan rapor edilirken, Kaliforniya'da 6, Florida'da 4 ve New York'ta da 3 ölüm gerçekleşti.

Senatör Graham'in testi "negatif" çıktı

Öte yandan koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldığını açıklayan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, pazar akşamı Twitter hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüs testinin "negatif" çıktığını duyurdu.