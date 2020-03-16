HABER /  DÜNYA
ADV Evinizi Taçlandıracak Yenilik Fırsatı!

Koronavirüs Trump'ı da korkuttu! Tanrı bizi korusun

Koronavirüsün dünyaya yayılması Trump'ı da korkuttu. Trump ABD'de etkisini artıran koronavirüse dair attığı tweette, önceki haftalarda sergilediği “paniğe gerek yok” mesajı atan Trump bugün tanrı bizi korusun dedi.

Abone ol

Şu ana kadar 50 eyaletin 49'unda görülen, 65 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının ise 3 bin 485'e yükseldiği ABD’de, halkın paniği her geçen gün artıyor. Birçok eyalette süpermarketlerin rafları boşaltılırken, ABD yönetimi birçok ülkeye seyahat kısıtlaması getirdi. Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri askıya alan yönetim, ABD'nin aldığı erken önlemler nedeniyle virüsün daha da yayılmasının önüne geçtiklerini savunmuştu.

Paniğe gerek yok diyordu

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz haftalarda birbiri ardına yaptığı açıklamalarda koronavirüsün  kriz merkezinin Avrupa olduğunu  söyleyerek salgın nedeniyle endişe duyulmamasını ve alınacak tedbirlerin yeterli olacağını da savunmuştu.Temsilciler Meclisi üyeleri Doug Collins ve Matt Gaetz’in virüs şüphesiyle karantina alınmasının ardından, bu isimlerle yakın temasa geçmiş olan Trump, daha önce “Test yaptırmama gerek yok” açıklamalarına rağmen test yaptırdı.

Tanrı bizi korusun

Resmi olarak tüm ülke genelinde ulusal acil durum ilan da ilan eden Trump, 50 milyar dolarlık acil durum fonunu da erişime açtı. Virüsün yayılmaya başlamadan önceki haliyle gittikçe ters düşen Trump, son olarak attığı tweette "Tanrı Amerika’yı korusun" diyerek durumdan ne kadar endişe ettiğini de gözler önüne serdi.ABD Başkanı, ülkede devam eden panik havasını, attığı tweetle daha da körüklemiş oldu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Türkiye'de koronavirüs sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı Galeriye Gözat
abd
SON DAKİKA HABERLERİ
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilecek
Son dakika YÖK'ten yıllık izin açıklaması! Üniversitelerin tıp fakültesi personeli ile ilgili
Son dakika gelişmesi! IMF koronavirüs için 1 trilyon dolar ayırdı
Koronavirüs altın fiyatlarına sert vurdu! Altın resmen çakıldı
Saadet Partili Abdulkadir Karaduman koronavirüsüne mi yakalandı?
Türkiye'de koronovirüs için sokağa çıkma yasağı mı geliyor? Şaşırtan paylaşım
ÖNCEKİ HABERLER
İtalya'da doktorlar 80 yaş üstünü ölüme terkediyor! Korkunç sözler
İran'da bilanço ağırlaşıyor! Koronavirüs bugün 129 can daha aldı
Ligler ertelenecek mi? TFF kritik kararı yarın verecek
Türkiye'de koronavirüs sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıklıyor
Koronavirüs Adnan Oktar'ı da vurdu!
Açıklise 2. dönem sınavı iptal mı 2020 MEB sınav takvimi
Yorumlar