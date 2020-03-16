Antrenör Francisco Garcia koronavirüs nedeniyle öldü

İspanya'da Atletico Portada Alta takımında antrenör olarak görev yapan 21 yaşındaki Francisco Garcia, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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İspanya'da Malaga şehrindeki Atletico Portada Alta takımında antrenör olarak görev alan 21 yaşındaki Francisco Garcia'nın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

''Çok genç yaşta hayatını kaybetti''

Portada Alta Başkanı Pepe Bueno, yaptığı açıklamada "Francisco aynı zamanda lösemiydi. Harika bir çocuktu ve yetenekli bir antrenördü. Çok genç yaşta, 21 yaşında hayatını kaybetti, şok yaşıyoruz. Koronavirüs, hastalığı ile birleşti, yaşanana inanamıyoruz." ifadelerini kullandı.

''Şüphesiz seni sonsuza kadar unutmayacağız”

2017-2018 sezonunda Malaga ekibinde çalışmalara başlayan antrenör için kulüpten, "Hayatını kaybeden koçumuz Francisco Garcia'nın ailesine, arkadaşlarına ve yakın arkadaşlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Sensiz ne yapacağız Francis? Şüphesiz seni sonsuza kadar unutmayacağız” açıklaması yapıldı.



Kanser tedavisi görüyormuş

21 yaşındaki antrenörün yakın zamanda kanser tedavisi de gördüğü öğrenildi.