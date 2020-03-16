Necati Şaşmaz'la Nagehan Şaşmaz'ın Koronavirüs kavgası: 14 günü doldurmadın daha

Ukrayna’da bulunan ve 4 Mart’ta Türkiye’ye dönen Necati Şaşmaz, 6.5 ve 1.5 yaşlarındaki iki oğlunu almak için bu sabah boşanma aşamasında olduğu eşi Nagehan Şaşmaz’ın Üsküdar’da bulunan evine gitti. Nagehan Şaşmaz, Necati Şaşmaz’ın yurt dışından döndükten sonra 14 günlük karantina sürecini geçirmediğini, çocuklarının ise hasta oldukları için bağışıklık sistemlerin düşük olduğunu belirterek vermek istemedi. Ancak Necati Şaşmaz, avukat, polis ve pedagog eşliğinde çocuklarını aldı.