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Ordu'da trafik polislerinin yaptığı denetlemede sürücülere ceza yağdı

ORDU'da Trafik ekipleri kazaları azaltmaya yönelik denetleme gerçekleştirdi. 38 sürücünün ehliyetine el konurken, bazı sürücülere de cezai işlem uygulandı.

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Ordu’da son bir hafta içerisinde 9-16 Mart tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 38 araç sürücüsünün sürücü belgelerine el konuldu.

Trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 38 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 24 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 21 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 103 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 592 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 54 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 17 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 3 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan ceza kesildi.

Denetimlerde ayrıca 75 araç trafikte men edilirken 38 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.

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