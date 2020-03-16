Denizli'de FETÖ operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Polis ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütüne düzenlenen operasyonda 8 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi

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Denizli'de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabit ankesörlü hatlardan arandıkları tespit edilen şahıslar ile FETÖ/PDY terör örgütüne üye olan şahıslara operasyon düzenlendi.

8 kişiden 4'ü tutuklandı

Askeri okuldan ilişiği kesilen 4 öğrenci ile, biri araştırma görevlisi olmak üzere toplam 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şahıslardan 4’ü çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.