Denizli'de FETÖ operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Polis ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütüne düzenlenen operasyonda 8 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildiAbone ol
Denizli'de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabit ankesörlü hatlardan arandıkları tespit edilen şahıslar ile FETÖ/PDY terör örgütüne üye olan şahıslara operasyon düzenlendi.
8 kişiden 4'ü tutuklandı
Askeri okuldan ilişiği kesilen 4 öğrenci ile, biri araştırma görevlisi olmak üzere toplam 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Şahıslardan 4’ü çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.