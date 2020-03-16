HABER /  YEREL
ADV Evinizi Taçlandıracak Yenilik Fırsatı!

Denizli'de FETÖ operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Polis ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütüne düzenlenen operasyonda 8 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi

Abone ol

Denizli'de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabit ankesörlü hatlardan arandıkları tespit edilen şahıslar ile FETÖ/PDY terör örgütüne üye olan şahıslara operasyon düzenlendi.

8 kişiden 4'ü tutuklandı 

Askeri okuldan ilişiği kesilen 4 öğrenci ile, biri araştırma görevlisi olmak üzere toplam 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şahıslardan 4’ü çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Hacettepe'den koronavirüs kararı! Ameliyatlar durdu
Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 7'yi geçti! Dolar/TL ise 6.40'a dayandı
Anti-inflamatuar ilaçlar koronavirüsü ağırlaştırıyor! Parasetamol alın
Koronavirüse yakalanan doktor anlattı : Boğulma hissi yaşıyorsunuz
Antrenör Francisco Garcia koronavirüs nedeniyle öldü
Koronavirüs Trump'ı da korkuttu! Tanrı bizi korusun
ÖNCEKİ HABERLER
Anti-inflamatuar ilaç isimleri neler koronavirüsü arttırıyor mu?
Emmauel Macron'a sunulan rapor dehşete düşürdü!
Düzce'de iki katlı bir binada doğalgaz faciası yaşandı
4 yılın en düşük seviyesi Brent petrolün varil fiyatı 30 doların altına düştü
“YA İSTİKLAL YA ÖLÜM” Milli Mücadelenin Ateşi bir kez daha yanacak!
Ibuprofen nedir Ibuprofen ilaçlar koronavirüs arttırır mı?
Yorumlar