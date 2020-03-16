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FED faizleri neredeyse sıfırladı! Dolar 6.40 seviyesine fırladı

FED faizleri neredeyse sıfıra indirmesine rağmen dolar/TL kuru, koronavirüs endişeleriyle 6.40 seviyesine fırladı.

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Dünyanın başlıca ülkelerinin merkez bankaları koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini telafi etmek ortak adım attı. FED faizi neredeyse sıfıra indirirken en az 700 milyar dolar tahvil alımı yapacağını açıkladı.

Dolarda son durum

Büyük merkez bankaları ise kredi piyasalarını ve bankaları rahatlatmak için düşük maliyetli dolar likitidesi sağlayacaklarını açıkladı.

Dalgalı seyir

Dolar/TL koronavirüs kaynaklı küresel riskten kaçışla geçen haftaya 6.10 seviyesinden başlamış oldukça dalgalı bir seyir ardından 6.3475’e kadar yükselmişti.

Altın fiyatlarında sert düşüş

Altın fiyatlarında bugün çok sert düşüş yaşandı. Güne 311.4 liradan başlayan altın en yüksek 318.5 lirayı, en düşük 300.9 lira seviyesini gördü. Altında günlük kayıp yüzde 5.5 olarak gerçekleşti.

Lira cinsi yatırım araçlarında küresel endişeler kaynaklı satış baskısı geçen hafta özellikle pazartesi ve perşembe günleri belirginleşti. Türkiye’de geçen hafta ilk vakanın görülmesi ardından tedbirler de artırıldı. Eğitime ara verilmesi ile belirginleşen tedbirler dün de genişletildi. Vaka sayısı dün akşam itibariyle 18 olarak açıklandı.

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