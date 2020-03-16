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ABD'nin Missouri eyaletinde silahlı saldırı 5 ölü

Anadolu Ajansı

ABD’nin Missouri eyaleti Springfield kentindeki silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

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ABD’nin Missouri eyaleti Springfield kenti Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; petrol istasyonuna giren silahlı saldırganın çalışanlardan ve o anda oradaki müşterilerden 3 kişiyi öldürdüğü belirtildi.

Olay yerine gelen 2 polisle girilen çatışmada bir polis memurunun hayatını kaybettiği, diğerinin ise yaralandığı; yaralı polisin hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Zanlının daha sonra içeride kendi silahından çıkan kurşunla öldüğü bilgisine yer verildi.

Yetkililer, silahlı saldırının sebebini henüz bilmedikleri ve olay hakkında incelemelerin sürdürüldüğü bilgisini paylaştı

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