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Fenerbahçe'nın yeni hocası Erol Bulut

Fenerbahçe'nin başına Erol Bulut'u getirmeye hazırlanan Ali Koç ve ekibi lig bitene kadar takımı ProLisansı bulunan Serdar Dayat'a emanet edecek.

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Ersun Yanal'la yollarını Fenerbahçe'de Ali Koç ve ekibi, sezon sonunda takımı emanet etmek istediği ismi belirledi. Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'un hocası Erol Bulut'u takımın başına getirecek.

Yeni hoca Erol Bulut
Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonunda teknik direktörü yüzde 99 ihtimalle Erol Bulut olacak. Alanyaspor'la olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Erol Bulut'un lig bitiminin ardından Fenerbahçe'ye imza atacak.



Serdar Dayat formülü
Fenerbahçe'de Denizli ve Konya maçlarına teknik sorumlu olarak çıkan Zeki Murat Göle'nin görev süresi doldu. A Lisansı bulunan ve bu nedenle sadece 2 lig maçında teknik sorumlu olarak görev yapabilen Göle, antrenör ekibindeki görevine devam edecek.



Listeye dahil edilecek
Fenerbahçe, sezonun geri kalan kısmında altyapı hocalarından biri olan ve Pro-Lisansı bulunan Serdar Dayat'ı teknik heyete dahil edecek. Serdar Dayat, listeye teknik sorumlu olarak yazılacak.

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