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Küba, koronavirüse karşı etkili olacak 22 ilaç üretecek

Küba koronavirüs'e (KOVİD-19) karşı etkili olacak 22 ilacın üretilmesine yönelik garanti verdi.

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Küba'nın ilaç endüstrisi, yeni koronavirüse karşı etkili olduğu görülen Interferon Alpha 2B başta olmak üzere, virüs tedavisinde kullanılacak 22 ilacın üretileceğini duyurdu.

TeleSur'da yer alan habere göre, BioCubaFarma Müdürü Eduardo Martinez Diaz, "Yeterli kapasitemiz olmasından dolayı, şu anda birçok ülkeden talepler alıyoruz ve ülkelere gerekli olandan fazla ilaç göndermiyoruz" diye konuştu.

Diaz, Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezi'nin (CIGB), Interferon Alpha 2B ilacının ulusal sağlık sistemine tedariğine ilişkin tüm yetilere sahip olduğunu sözlerine ekledi. 

CIGB Genel Direktörü Eulogio Pimentel Vazquez de, "Envanterimizde, Çin'de vakanın görüldüğü herkese tedavi uygulayabilecek sayıda ilaç bulunuyor" açıklamasında bulundu.

Küba, söz konusu ilacı, Çin'in Jilin bölgesindeki ÇangÇun Heber Biyolojik Teknoloji kurumuyla ortak çalışma sonucu kendi teknolojisiyle üretiyor.

Interferon Alpha 2B ilacı 2002'deki SARS ve 2012'deki MERS salgınında da kullanılmış ve tedavide etkili olmuştu.

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