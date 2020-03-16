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İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu

İngiliz oyuncu Idris Elba, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Twitter'dan açıklama yapan oyuncu Idris Elba, "Panik yapmayın" dedi.

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Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Idris Elba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testi yaptırdığını ve testinin pozitif çıktığını paylaştı. Twitter'dan açıklama yapan Elba, takipçilerine "Panik yapmayın" dedi.

Birçok Hollywood yapımında rol aldı
İngiliz oyuncu İdris Elba, Thor: Ragnarok, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, Pasifik Savaşı, Prometheus gibi birçok Hollywood filminde rol aldı. Luther isimli dizideki performansıyla Altın Küre ödülünün sahibi oldu.

Idrıs Elba kimdir?
Asıl adı Idrissa Akuna Elba olan ünlü oyuncu 6 Eylül 1972'de Londra'da dünyaya geldi. İngiliz oyuncu İdris Elba, Thor: Ragnarok, Thor: Karanlık Dünya, Rocknrolla, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, Pasifik Savaşı, Takers, Prometheus gibi birçok Hollywood filminde rol aldı.

Altın Küre ödülünün sahibi
Luther isimli dizide canlandırdığı Jonh Luther karakteriyle Altın Küre ödülünün sahibi oldu.

Oyunculuk dışında, yapımcılık ve rapçi kimliğiyle de bilinir. 20'li yaşlarının başında DJ'lik yapmıştır.

Daha önce 3 kez evlenen İngiliz yıldızın, 3 evliliği de boşanmayla noktalandı. Bu evliliklerinden 2 çocuğu oldu.

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