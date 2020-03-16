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İtalya'da bugün 349 kişi daha hayatını kaybetti

27,980 vakanın bulunduğu İtalya'da bugün 349 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. Son verilerle birlikte ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 2,158'e çıktı.

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Ölümcül virüsün Avrupa’ya yayılmasında büyük pay sahibi olan İtalya’daki Corona virüsü salgınında bilanço gittikçe kötüleşiyor.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri ülkede bugün 349 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirtti.

Bugün ölenlerle birlikte toplam kayıp 2,158’e yükseldi.

Ülkede bugün 3,233 kişinin de yeni vaka olarak duyurulmasıyla toplam vaka sayısı 27,980’e yükseldi.

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