HABER /  GÜNCEL
ADV Evinizi Taçlandıracak Yenilik Fırsatı!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Koronavirüse karşı tüm tedbirleri alıyoruz

Anadolu Ajansı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ortaya çıktığı günden bu yana yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'deki etkisini asgariye indirmek için tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Abone ol

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüse karşı Türkiye'nin önlemlerine ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Paylaşımında 22 Ocak'tan bu yana yapılanların yer aldığı bir görsele yer veren Altun, "Ortaya çıktığı günden bu yana koronavirüsün ülkemizdeki etkisini asgariye indirmek için tüm tedbirleri alıyoruz. Bundan sonra da gerekli önlemleri en doğru zamanda, en doğru şekilde almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Fenerbahçe'nın yeni hocası Erol Bulut
FED faizleri neredeyse sıfırladı! Dolar 6.40 seviyesine fırladı
Hacettepe'den koronavirüs kararı! Ameliyatlar durdu
Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 7'yi geçti! Dolar/TL ise 6.40'a dayandı
Anti-inflamatuar ilaçlar koronavirüsü ağırlaştırıyor! Parasetamol alın
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'nin Missouri eyaletinde silahlı saldırı 5 ölü
Burak Akkul koronavirüs çıktı eşiyle karantinada Burak Akkul kimdir?
Burak Akkul kimdir kaç yaşında Burak Akkul eşi Seda Akkul kimdir
Denizli'de FETÖ operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Anti-inflamatuar ilaç isimleri neler koronavirüsü arttırıyor mu?
Ibuprofen içeren ilaçlar nelerdir Ibuprofen nedir?
Yorumlar 4 yorum