UEFA yetkililerinden koronavirüs açıklaması

UEFA yetkilileri, koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesi halinde şampiyonluğun nasıl belirleneceği hakkında konuştu.

Abone ol

Koronavirüs nedeniyle birçok lige ara verildi ve Avrupa'da liglerin bu sezon iptali de gündeme geliyor.

UEFA, konu hakkında sessizliğini bozdu ve liglerin iptali hakkında ilk kez konuştu. Portekiz'in A Bola gazetesine konuşan UEFA yetkilileri, liglerin iptal edilmesi hakkında şampiyonu kendilerinin belirleyemeyeceğini söyledi.

"UEFA'nın şampiyonu belirleme hakkı yok"

Açıklamaya göre, "UEFA'nın şampiyonu belirleme hakkı yok. Buna sadece ülke federasyonları karar verir. Bizim bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok" denildi.