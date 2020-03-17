Fransa'da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında koronavirüs tehdidine değinerek, "Sağlık savaşındayız. 15 gün boyunca sadece işe gitmek ve zorunlu alışveriş harici sokağa çıkmak yasaklandı" dedi.

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Koronavirüsün tüm dünyaya hızla yayılması sonucu ülkeler önlemlerini artırmaya başladı. Fransa'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ''Fransa'da zorunlu alışveriş ve işe gitmek haricinde sokağa çıkmak yasaklandı, ihlal edenler hapis cezası alacak.'' ifadelerini kullandı.

Ordu sokağa indi!

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve bütün dünyayı tehdit altına alan koronavirüs salgını sonrasında özellikle Avrupa'da İtalya, Almanya ve Fransa'da kriz üst seviyede seyretmeye başladı. Fransa'da başkent Paris'te ordu sokağa indi.



Fransa'da koronavirüs vaka sayısı 5 bin'in üzerine çıktı

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, France 2 kanalında yaptığı açıklamada, virüs bulaşan kişi sayısının 900 kişi artarak 5 bin 400'e ulaştığını, hastaların 400'ünün yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi.

Ölü sayısı 120 oldu

Salgın nedeniyle 29 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 120'ye yükseldiğini belirten Veran, virüsle mücadele kapsamında alınan önlemler konusunda Fransızların daha bilinçli hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Duruşmalar ertelendi

Virüse yakalananların arasında Ulusal Mecliste merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin Grup Başkanvekili Christan Jacob'un bulunduğu belirtildi.

Bu arada Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet, yaptığı açıklamada, ülke genelinde aciliyeti olmayan duruşmaların Kovid-19 nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Belediye seçimlerinin ikinci turu ertelendi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede yapılan belediye seçimlerinin ikinci turunun ertelendiğini duyurdu.