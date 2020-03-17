Prof. Dr. Ateş Kara'dan CNN Türk'te koronavirüs açıklaması 18 vakanın hepsi...

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüsle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye’deki 18 vakanın hemen hemen tamamının 40 yaşın üstünde olduğunu belirten Kara, "Şu an yoğun bakımda ağır durumda olan var mı?" sorusuna ise "Ben o konuda çok fazla bir şey yani vakalara özgü özel bir şey söylemeyeyim olur mu?" şeklinde cevap verdi.

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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara CNN Türk'te katıldığı Tarafsız Bölge programında koronavirüsle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Kara yaptığı açıklamada, Türkiye’deki 18 vakanın hemen hemen tamamının 40 yaşın üstünde olduğunu belirtti. Prof. Dr. Kara "Şu an yoğun bakımda ağır durumda olan var mı?" sorusuna ise "Ben o konuda çok fazla bir şey yani vakalara özgü özel bir şey söylemeyeyim olur mu?" şeklinde cevap verdi.

CNN Türk ekranlarında Gazeteci Ahmet Hakan'ın moderatörlüğüyle yayımlanan Tarafsız Bölge programında Gazeteci Özlem Gürses, Gazeteci Musa Kesler, Prof. Dr. Canan Karatay ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın katılımıyla koronavirüs konusu, dünyadaki ve Türkiye'deki tedavi çalışmaları konusu ele alındı.

Programa katılan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara Türkiye'de ilk tespit edilen koronavirüs vakalarına yönelik dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs çok ciddi manada sersemletiyor

Prof. Dr. Ateş Kara'nın açıklaması şu şekilde:

"Biz Çin'in çalışmalarından şunu gördük. Bir kaç ilaç var etkili oluyor. Bizim karşımızdaki mikro organizmayı vursun öldürsün. İlaçtan beklentimiz bu. Bizim böyle bir ilacımız şu an için koronavirüs için yok. Ama elimizde bir kaç ilaç var bunlar koronavirüsün yayılmasını ciddi manada yavaşlatıyor. Bir diğer ilaç da koronavirüsü çok ciddi anlamda sersemletiyor.

"Bakanlık her denileni yaptı"

Türkiye'de de bilim kurulu gerçekten erken toplandı. Bakanlık da her denileni yaptı. Bu ilaçları daha etkinlikleri bu kadar olduğu belli olmadan temin etti ve depolarına da yerleştirdi. Biz o ilaçlardan kişilerin yaşına göre, klinik durumuna göre açıkçası uyguluyoruz. Bu ilaçlar bugün için farklı tanılarla uygulanan ilaçlar. Ama bakanlığın elinde var ve direkt olarak ücretsiz olarak sunuyor ve uyguluyor."

"18 vakanın hemen hemen tamamı 40 yaşın üstünde"

Gazeteci Musa Kesler'in 18 vakanın yaş ortamasını sorması üzerine Prof. Dr. Kara, "Birebir tüm yaşları hatırlamıyorum öyle bir hesap da yapmadığım için tam olarak da söyleyemeyeceğim ama vakaların hemen hemen tamamı 40 yaşın üstünde." cevabını verdi.

"Yoğun bakımda ağır durumda olan var mı?" sorusunu cevapsız bıraktı

Prof. Dr. Kara, Kesler'in "Şu an yoğun bakımda ağır durumda olan var mı?" sorusuna ise "Onu Sayın Bakanımız açıklamıştı. Belki büyük olasılıkla tekrar açıklayacaktır. Ben o konuda çok fazla bir şey yani vakalara özgü özel bir şey söylemeyeyim olur mu?" şeklinde cevap verdi.