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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koronavirüs genelgesinin ayrıntılarını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüsle (kovid-19) mücadele kapsamında bazı işletmelerin faaliyetlerin kapatılmasıyla ilgili "Burada önemli olan mobilizasyon ve sosyalizasyonu minimuma indirmek" dedi.

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Dünya Sağlık Örgütünce pandemi olarak nitelenen koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu.

Genelge kapsamında tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, spa ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulma kararı alındı.

Bu genelgenin ayrıntılarını ve neden ihtiyaç duyulduğunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hürriyet yazarı Hande Fırat'a anlattı.

"Burada önemli olan mobilizasyon ve sosyalizasyonu minimuma indirmek"

“Panik yapmadan tedbirleri uygulamamız gerekiyor. Hükümetimiz işin başından gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Alınması gereken tedbirleri de süratle alıyor. İnsanımızın sağlığını ekonominin, her şeyin üzerinde tutuyoruz. Dünyadaki gelişmeleri takip ediyoruz. Burada önemli olan mobilizasyon ve sosyalizasyonu minimuma indirmek. Sağlık Bakanlığı’mızın liderliğinde gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz.”

Denetim yapılacak

Alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı konusunda denetim yapılacak. Bakan Soylu, “Valiler, kaymakamlar, kolluk kuvvetlerimiz, belediyeler ve zabıtalar denetim için görevlendirildi. Genelgeye uymayanlar hakkında her türlü yasal işlem tavizsiz yerine getirilecek. Kesin ve tavizsiz uygulama şart. Hareketliliği ne kadar azaltırsak, mücadele o kadar başarılı olur” dedi.

Kolluk kuvvetlerine uyarı

İçişleri Bakanı genelgeyi uygulamakla yükümlü olan bakanlığa bağlı personele de talimat verdi: “Vatandaşımızı sürekli bu konularda uyarın. Genelgeyi tavizsiz uygulayın. Yardım edin ve yol gösterici olun.”

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