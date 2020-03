Türkiye'de Koronavirüs sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Türkiye'deki koronavirüslü hasta sayısı bu haftaya başlarken 18'di... Ülkemizde ilk vaka 11 Mart çarşamba günü görülmüştü. 6 gün sonra coronavirüslü hasta sayısı katlanarak arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı son sayıyı ve hastaların durumlarını açıkladı. Bakan Koca, Türkiye'deki koranavirüs vakasının 47'ye yükseldiğini söyledi. Coronavirüs taşıyan hastaların bir kısmı umreciler çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'henüz can kaybı olmadığını' belirtirken devamındaki sözleri ile bunun her an gerçekleşebileceğini işaret etti. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın virüslü hastalara ilişkin verdiği bilgiler ve Türkiye'deki son durum: