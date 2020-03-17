Türkiye'de Koronavirüs sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Can kaybı olabilir : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamalarda ise mevcut vakaların durumuna ilişkin bilgi paylaştı. Şu anda can kaybının olmadığını belirten Fahrettin Koca devamında şunları söyledi:

-Şu ana kadar can kaybı söz konusu olmadı. Bu olmayacağı anlamına gelmez. Solunum sıkıntısı olan hastalarımız var. Biz vakaların seyrinin dünya örneğinde görüldüğü şeklinde nasıl seyredeceğini biliyoruz. Hızlı bir yayılım içinde olacağını önümüzdeki 2,3 haftanın çok önemli olduğunu biliyoruz.