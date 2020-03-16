Sunucu Burak Akkul koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu

Sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda, eşiyle birlikte İstanbul'daki bir hastanede koronavirüs tedavisi gördüğünü söyleyen sunucu Burak Akkul'un test sonuçları pozitif çıktı.

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Teve 2 ekranlarında her pazar yayınlanan Çok Gezenti isimli programı sunan Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Yeni bir video daha paylaşan Burak Akkul, test sonuçlarının pozitif çıktığını söyledi.

"Sonuçlar pozitif çıktı"

Twitter hesabından koronavirüs testlerinin sonucu hakkında açıklamalarda bulunan Burak Akkul, şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü paylaşımımdaki amaç, kimseyi eleştirmek ya da üzmek kırmak değildi. Bir ihtiyacı gidermek ve sonucu öğrenmek istiyorduk. Sizlerin de yardımlarıyla ve paylaşımlarıyla, konu gerekli yerlere ulaştı ve bana sonuç geldi. Bana şu anda korona - pozitif tedavisi uyguluyorlar. Sizi ileriki gelişmelerden haberdar edeceğim."

Tekrar merhaba. Ve çok teşekkür ederim. pic.twitter.com/0jfs3i2mof — Burak Akkul (@burakakkul) March 16, 2020

Eşinin sonuçları henüz çıkmadı

Burak Akkul'un İngiltere'den birlikte döndüğü eşi Seda Akkul ise kendisini ev karantinasına aldı. Burak Akkul'un Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Seda Akkul, testlerinin sonucunu henüz alamadığını, sonuçlar geldikten sonra açıklama yapacağını söyledi.