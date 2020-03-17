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İş İnsanı Mübariz Gurbanoğlu FETÖ' üyesi olmak suçundan tutuklandı

FETÖ soruşturması kapmasında adliyeye sevkedilen iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı...

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FETÖ soruşturması kapmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mübariz Mansimov Gurbanoğlu ve iş yöneticisi Nuray Nurcihan Perker dün akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedildi.  

Gurbanoğlu ve Perker,  savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildiler.  Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklanırken Perker "adli kontrol" kararıyla serbest bırakıldı.

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