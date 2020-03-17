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Galatasaray'a Alex Telles piyangosu

Porto forması giyen sol bek oyuncusu Alex Telles, kendisiyle ilgilendiği iddia edilen Chelsea'ye transfer olursa Galatasaray da pay alacak.

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Porto, 2020/21 sezonunda sözleşmesi sona erecek olan Alex Telles'i bonservissiz olarak yollamamak adına Chelsea'nin ilgisine sıcak bakmaya başladı. Haberde, Porto'dan 6 milyon euro maaş talebi bulunan Telles'in, bu isteğine olumsuz yanıt aldığı da ifade edildi.

Galatasaray anlaşma gereği %10 pay alacak
Telles'in de Chelsea'ye gitmekte oldukça istekli olduğu ifade edildi. Chelsea, Telles'i bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katması halinde, Galatasaray da anlaşma gereği %10 pay alacak. 

6.5 Milyon Euro'ya transfer olmuştu
Telles,  2016/17 sezonunda Galatasaray'dan Porto'ya 6.5 Milyon Euro'ya transfer olmuş ve  iki takım arasında yapılan anlaşmaya göre Galatasaray'a sonraki satıştan %10 pay verilmesi kararlaştırılmıştı. 

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