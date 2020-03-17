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Koronavirüs nedeniyle Avrupa'nın 3 büyük otomotiv şirketi fabrikalarını kapatıyor

14 milyon kişiye iş veren Avrupa'nın en büyük üç otomotiv devi Fiat Chrysler, PSA Group ve Renault, koronavirüs salgını nedeniyle kıtadaki fabrikalarını kapatma kararı aldı.

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İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen ve bugün yüzün üzerinde ülkeye yayılan koronavirüs (COVID-19) 6 binden fazla kişinin hayatına mal oldu. 
  
Dünya Sağlık Örgütü'nün salgının yeni merkezi olarak açıkladığı Avrupa kıtasında vaka sayısı ve ölüm haberleri artmaya devam ediyor. 
  
CNN International'da yer alan habere göre, Fiat Chrysler, PSA Group ve Renault salgın nedeniyle Avrupa'daki tüm fabrikalarını kapatma kararı aldı. 
  
Toplamda 14 milyon kişiye iş veren bu üç şirketten pazartesi günü yapılan açıklamada Avrupa kıtasında bulunan 35 üretim yerleşkesinin kapılarına kilit vuruldu. 
  
Dün benzer bir adım atan Fiat Chrysler 27 Mart’a kadar Avrupa’daki birçok fabrikasında üretimi durduracağını açıklamıştı. 

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