Koronavirüsten korunmak için neleri yapmalı neleri yapmamalı

TÜrkiye koronavirüs salgını tehlikesiyle karşı karşıya. Koronavirüsten korunmak için neler yapmalıyız? Koronavirüse yakalanmamak için neleri yapmamalıyız!.. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, günlük hayatta yapılacaklar ve kaçınılması gereken davranışları özetledi. “Mümkün olduğunca dışarı çıkmayın, temastan kaçının. C vitamini bol sebze ve meyve tüketin. Ateş, öksürük, kas ağrısı, solunum sıkıntısı bir arada varsa sağlık kuruluşuna başvurmaktan kaçınmayın. Hastaneye giderken maskenizi takın...” İşte Prof. Dr. Hasan Tezer'in yapmanız ve yapmamanız gereken şeylerle ilgili söyledikleri...