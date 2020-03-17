Koronavirüsten korunmak için neleri yapmalı neleri yapmamalı
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, koronavirüsten korunmak için günlük hayatta yapılacaklar ve kaçınılması gereken davranışları özetledi. İşte o tavsiyeler...
TÜrkiye koronavirüs salgını tehlikesiyle karşı karşıya. Koronavirüsten korunmak için neler yapmalıyız? Koronavirüse yakalanmamak için neleri yapmamalıyız!.. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, günlük hayatta yapılacaklar ve kaçınılması gereken davranışları özetledi. “Mümkün olduğunca dışarı çıkmayın, temastan kaçının. C vitamini bol sebze ve meyve tüketin. Ateş, öksürük, kas ağrısı, solunum sıkıntısı bir arada varsa sağlık kuruluşuna başvurmaktan kaçınmayın. Hastaneye giderken maskenizi takın...” İşte Prof. Dr. Hasan Tezer'in yapmanız ve yapmamanız gereken şeylerle ilgili söyledikleri...
Bunları yapın
* Yurtdışından geldiyseniz veya izolasyon tavsiyesi aldıysanız 14 gün kuralına mutlaka uyun. Bir odada kendinizi izole edin.
* İzolasyonda ortamı sık sık havalandırın. Mümkün olan en az kişiyle temas kurun. Yaşlı ve kronik hastalarla temas kurmayın.
* Korunmada en önemlisi el temizliği. Elinizi normal sabunla 20 saniye sık sık yıkayın. Paraya her dokunduğunuzda elinizi yıkayın.