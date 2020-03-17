Jorge Jesus'a corona virüs tanısı
Flamengo Kulübü, teknik direktör Jorge Jesus'un corona virüs test sonucunun pozitif çıktığını ancak durumun kesinleşmesi için ikinci sonucun beklendiğini açıkladı.Abone ol
Brezilya Ligi'nin son şampiyonu Flamengo'da corona virüs paniği yaşanıyor. Kulübe tarihinin en başarılı sezonunu yaşatan teknik direktör Jorge Jesus, girdiği testin ardından virüs şüphesiyle tedaviye alındı.
Gözlem altında tutuluyor
Brezilya ekibi yaptığı açıklamada teknik direktör Jorge Jesus'un girdiği corona virüs testinin ardından sağlık ekibi tarafından gözlem altında tutulduğunu duyurdu.
Diğerleri negatif çıktı
65 yaşındaki teknik adamın test sonuçlarının incelemeye devam edildiği belirtilirken, teknik ekipteki diğer antrenörler ve futbolcuların testlerinin negatif çıktığı açıklandı.
Şampiyon yapmıştı
Haziran 2019'da kırmızı siyahlılarda göreve başlayan Jesus, Flamengo'yu 38 yıl sonra Copa Libertadores şampiyonluğuna taşımıştı.