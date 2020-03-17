HABER /  SPOR
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz

Jorge Jesus'a corona virüs tanısı

ADV Evinizi Taçlandıracak Yenilik Fırsatı!

Flamengo Kulübü, teknik direktör Jorge Jesus'un corona virüs test sonucunun pozitif çıktığını ancak durumun kesinleşmesi için ikinci sonucun beklendiğini açıkladı.

Abone ol

Brezilya Ligi'nin son şampiyonu Flamengo'da corona virüs paniği yaşanıyor. Kulübe tarihinin en başarılı sezonunu yaşatan teknik direktör Jorge Jesus, girdiği testin ardından virüs şüphesiyle tedaviye alındı.

Gözlem altında tutuluyor
Brezilya ekibi yaptığı açıklamada teknik direktör Jorge Jesus'un girdiği corona virüs testinin ardından sağlık ekibi tarafından gözlem altında tutulduğunu duyurdu.

Diğerleri negatif çıktı
65 yaşındaki teknik adamın test sonuçlarının incelemeye devam edildiği belirtilirken, teknik ekipteki diğer antrenörler ve futbolcuların testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Şampiyon yapmıştı
Haziran 2019'da kırmızı siyahlılarda göreve başlayan Jesus, Flamengo'yu 38 yıl sonra Copa Libertadores şampiyonluğuna taşımıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İş İnsanı Mübariz Gurbanoğlu FETÖ' üyesi olmak suçundan tutuklandı
Corona virüs aşısı test edilmeye başlandı! Trump'tan açıklama var
Prof. Dr. Ateş Kara'dan CNN Türk'te koronavirüs açıklaması 18 vakanın hepsi...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koronavirüs genelgesinin ayrıntılarını açıkladı
Sunucu Burak Akkul koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
AB'de seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirildi
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüs nedeniyle Avrupa'nın 3 büyük otomotiv şirketi fabrikalarını kapatıyor
Galatasaray'a Alex Telles piyangosu
Koronavirüsle ilgili sevindiren gelişme Avustralyalı bilim insanları 'tedaviyi bulduk'
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı
ABD'de bir kişi eşi ve 5 akrabasını öldürüp intihar etti
Türkiye'de koronavirüs sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı
Yorumlar