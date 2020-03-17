Serdar Ali Çelikler Ali Koç'a çağrı yapıp efsane ikiliyi önerdi

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Rıdvan Dilmen-Emre Belözoğlu ikilisini tavsiye etti.

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İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan Kırmızı Çizgi programında Süper Lig'de bu hafta oynanan maçlar masaya yatırılırken Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe Kulübü başkanı Ali Koç'a seslendi.

''Luis Gustavo'yu yarın kaptan yaparım''

''Fenerbahçe'nin iflası Konyaspor maçıydı. Çünkü 9 kişi kalmış takıma bana hiç kimse hikaye anlatmasın.'' diyen Çelikler, şu ifadeleri kullandı; ''Luis Gustavo'yu yarın kaptan yaparım. Emre'yi de kaptalıktan alırım. Emre'yi ya futbol AŞ.'ye yönetici yaparım ya da yolları ayırırım.

''Rıdvan Dilmen'e teklif götür''

Ben Ali Koç'un en yakın dostuyum. Haziran'da genel kurula git. Zaten rakip çıkmaz. Çıksa da bir şey olmaz sen seçilirsin. Yönetimde en az iş bilen iki adam koyalım. Rıdvan Dilmen'e teklif götür. Emre'yi yönetimde veya futbol AŞ.'de yer bul. Ben olsam Tümer Metin'i de alırım. Kafası çalışır. Kabul eder etmez bilemem. Bu yönetimi değiştir. Ayrıca 3 yıl daha kazanırsın.

''Bana göre 4 tane kalite transfer lazım''

Bütçe çıkaracaksın. Bu rakama göre transfer yapacaksın. Alfa stoper, kesin sol bek. Vasat üstü sağ bek. İyi kaleci bence. Kanat forvetiyle birlikte bu takım bir şeye benzer. Bu kaynağı da nasıl yaratacağını Ali Koç daha iyi bilir. Bana göre 4 tane kalite transfer lazım. Bazı teknik direktörler bazı oyuncuların değerini artırır. Bugün Mert Hakan Yandaş, Hakan Aslan ve Fatih Aksoy'u sezon başında üç büyüklere versen hiçbiri almazdı. Bugün hepsi peşinden koşuyorsa hocanın kattı değerdir. Gerçekten çöp olanlar var da bazıları da kazanılabilir.

''Daum-Erol Bulut ikilisi olur. Ya da baba-oğul Lucescu olur''

Fenerbahçe'nin hocası da bana göre görünen o ki ya Daum-Erol Bulut ikilisi olur. Ya da baba-oğul Lucescu olur. Liglerin ertelenmesi yönetime nefes aldıracak. Ölü taklidi yapacaklar.''